Воробьёв предложил выплатить семьям погибших на Украине военных из Подмосковья по 3 млн рублей

Губернатор региона отметил, что эти деньги будут выделяться в дополнение к федеральным средствам, которые получат родные тех, кто отдал жизнь в ходе "Операции Z", и те, кто получил ранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил дополнительно выплатить по три миллиона рублей семьям военных из Подмосковья, которые погибли в ходе "Операции Z" на Украине. Такую инициативу он озвучил на совещании с членами регионального правительства.

"Знаем, что президент своим указом предусмотрел выплаты на федеральном уровне и тем, кто отдал свою жизнь за это очень важное дело, и тем, кто получил ранения. Со своей стороны я вношу закон и прошу депутатов Мособлдумы поддержать наше решение по выделению дополнительно трёх миллионов рублей семьям, где погибли солдаты и офицеры", — цитирует телеканал "360" Воробьёва.