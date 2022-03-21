Воробьёв предложил выплатить семьям погибших на Украине военных из Подмосковья по 3 млн рублей
Губернатор региона отметил, что эти деньги будут выделяться в дополнение к федеральным средствам, которые получат родные тех, кто отдал жизнь в ходе "Операции Z", и те, кто получил ранения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил дополнительно выплатить по три миллиона рублей семьям военных из Подмосковья, которые погибли в ходе "Операции Z" на Украине. Такую инициативу он озвучил на совещании с членами регионального правительства.
"Знаем, что президент своим указом предусмотрел выплаты на федеральном уровне и тем, кто отдал свою жизнь за это очень важное дело, и тем, кто получил ранения. Со своей стороны я вношу закон и прошу депутатов Мособлдумы поддержать наше решение по выделению дополнительно трёх миллионов рублей семьям, где погибли солдаты и офицеры", — цитирует телеканал "360" Воробьёва.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате семьям погибших на Украине российских военных по пять миллионов рублей. Кроме того, в случае ранения военнослужащим будет выплачено по три миллиона рублей.
Telegram / Минобороны РФ