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Опубликовано 21 марта 2022, 12:30

Воробьёв предложил выплатить семьям погибших на Украине военных из Подмосковья по 3 млн рублей

Губернатор региона отметил, что эти деньги будут выделяться в дополнение к федеральным средствам, которые получат родные тех, кто отдал жизнь в ходе "Операции Z", и те, кто получил ранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил дополнительно выплатить по три миллиона рублей семьям военных из Подмосковья, которые погибли в ходе "Операции Z" на Украине. Такую инициативу он озвучил на совещании с членами регионального правительства.

"Знаем, что президент своим указом предусмотрел выплаты на федеральном уровне и тем, кто отдал свою жизнь за это очень важное дело, и тем, кто получил ранения. Со своей стороны я вношу закон и прошу депутатов Мособлдумы поддержать наше решение по выделению дополнительно трёх миллионов рублей семьям, где погибли солдаты и офицеры", — цитирует телеканал "360" Воробьёва.

Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в боях под Мариуполем
Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в боях под Мариуполем

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате семьям погибших на Украине российских военных по пять миллионов рублей. Кроме того, в случае ранения военнослужащим будет выплачено по три миллиона рублей.

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Telegram / Минобороны РФ

Наталья Исакова
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