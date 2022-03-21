Врач Гаврилова объяснила, чем грозит неправильное использование клавиатуры
Непреодолимое желание встряхнуть руку, а также боль, онемение, зуд и покалывание в ней являются первыми симптомами заболевания кисти, предупредила доктор.
Туннельный синдром кисти или запястного канала может возникнуть в случае сдавливания срединного нерва запястья. Неправильное положение руки при использовании мышки и клавиатуры только усугубит эту проблему, считает доктор медицинских наук Наталья Гаврилова.
"Обычно синдром впервые проявляется во время или после сна. Характеризуются первые симптомы непреодолимым желанием встряхнуть руки, а также болью, онемением, зудом и покалыванием рук", — рассказала эксперт изданию "Газета.ru".
Игнорирование таких симптомов грозит атрофией мышц у основания большого пальца, что может привести к нарушению функций кисти, отметила Гаврилова. В случае если заболевшему становится труднее выполнять простые функции, потребуется осмотр врача и МРТ.
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