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Опубликовано 21 марта 2022, 12:45
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Семье погибшего на Украине офицера-десантника Гаджимагомедова вручили звезду Героя России

Нурмагомед Гаджимагомедов. Фото © Wikipedia

Нурмагомед Гаджимагомедов. Фото © Wikipedia

Уроженец Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов последней гранатой подорвал себя и пытавшихся захватить его противников. За это ранее Владимир Путин посмертно присвоил ему звание.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе "Операции Z" на Украине офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"От имени министра обороны РФ, начальника Генерального штаба, коллегии Министерства обороны, всех наших боевых друзей выражаю искренние соболезнования родным и близким", — обратился к родственникам Нурмагомеда замминистра.

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"Не мог поступить иначе": Родители Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова поделились воспоминаниями о сыне

Генерал-полковник также поблагодарил всех, кто "воспитал этого мужественного парня", отметив, что человек такого масштаба сам по себе не появляется. Евкуров подчеркнул, что совершённый Гаджимагомедовым подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения молодых людей, которые в будущем хотят посвятить себя защите Родины.

"На таких высоких, пронзительных примерах, как Нурмагомед, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, которое дала ему семья, и понимаем, как важно с детства привить ребёнку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей", — в свою очередь заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

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Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям военных, погибших в ходе "Операции Z"

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению посмертно. Речь идёт о старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, который получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя.

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Наталья Исакова
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