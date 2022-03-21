Семье погибшего на Украине офицера-десантника Гаджимагомедова вручили звезду Героя России

Уроженец Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов последней гранатой подорвал себя и пытавшихся захватить его противников. За это ранее Владимир Путин посмертно присвоил ему звание.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе "Операции Z" на Украине офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"От имени министра обороны РФ, начальника Генерального штаба, коллегии Министерства обороны, всех наших боевых друзей выражаю искренние соболезнования родным и близким", — обратился к родственникам Нурмагомеда замминистра.

Генерал-полковник также поблагодарил всех, кто "воспитал этого мужественного парня", отметив, что человек такого масштаба сам по себе не появляется. Евкуров подчеркнул, что совершённый Гаджимагомедовым подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения молодых людей, которые в будущем хотят посвятить себя защите Родины.

"На таких высоких, пронзительных примерах, как Нурмагомед, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, которое дала ему семья, и понимаем, как важно с детства привить ребёнку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей", — в свою очередь заявил глава Дагестана Сергей Меликов.