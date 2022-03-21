Новак допустил запрет поставок российского урана в США в качестве ответа на санкции

Россия может объявить эмбарго на поставки урана в США. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что такая мера может быть ответом на отказ Вашингтона от поставок российских энергоресурсов.

"Вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается", — сказал журналистам Новак.