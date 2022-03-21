НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 13:04

Новак допустил запрет поставок российского урана в США в качестве ответа на санкции

Вице-премьер РФ отметил, что "этот вопрос есть в повестке, он изучается". Напомним, в начале марта Вашингтон ввёл запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.

Россия может объявить эмбарго на поставки урана в США. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что такая мера может быть ответом на отказ Вашингтона от поставок российских энергоресурсов.

"Вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается", — сказал журналистам Новак.

Минфин США уточнил, когда введёт запрет на импорт нефти из России

Минфин США уточнил, когда введёт запрет на импорт нефти из России

Ранее вице-премьер сообщил, что Россию мало затронул отказ США и Британии от импорта нефти. Добыча газа и нефтепродуктов в стране продолжается в полном объёме, несмотря на санкционное давление, добавил Новак, признав наличие некоторых проблем, которые сейчас решаются.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалев

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1