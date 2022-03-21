Новак допустил запрет поставок российского урана в США в качестве ответа на санкции
Вице-премьер РФ отметил, что "этот вопрос есть в повестке, он изучается". Напомним, в начале марта Вашингтон ввёл запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.
Россия может объявить эмбарго на поставки урана в США. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что такая мера может быть ответом на отказ Вашингтона от поставок российских энергоресурсов.
"Вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается", — сказал журналистам Новак.
Ранее вице-премьер сообщил, что Россию мало затронул отказ США и Британии от импорта нефти. Добыча газа и нефтепродуктов в стране продолжается в полном объёме, несмотря на санкционное давление, добавил Новак, признав наличие некоторых проблем, которые сейчас решаются.
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ТАСС / Пётр Ковалев