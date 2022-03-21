В кабмине Германии заявили о неготовности страны к резкому отказу от российской нефти
Позиция ФРГ на этот счёт остаётся прежней. Представитель правительства страны также отметил, что реакция ЕС на действия России будет обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе.
Германия не может отказаться от российской нефти. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге.
"Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет", — отметил он на вопрос о том, исключает ли Берлин по-прежнему эмбарго на нефть из РФ, несмотря на сообщения о подготовке такого решения в Евросоюзе.
Хебештрайт добавил, что на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе будет обсуждаться реакция ЕС на действия России. И правительство Германии не станет "предвосхищать" результат этих переговоров.
Напомним, ранее Reuters сообщило, что Евросоюз начал подготовку пятого пакета санкций против России. В том числе изучается возможность эмбарго на поставки российской нефти. При этом мнения среди стран ЕС разделились: одни настаивают на этом решении, а другие напоминают о возможных последствиях. Позднее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России. Такое решение может быть принято в связи с "Операцией Z" на Украине.
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