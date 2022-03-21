В кабмине Германии заявили о неготовности страны к резкому отказу от российской нефти

Германия не может отказаться от российской нефти. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге.

"Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет", — отметил он на вопрос о том, исключает ли Берлин по-прежнему эмбарго на нефть из РФ, несмотря на сообщения о подготовке такого решения в Евросоюзе.

Хебештрайт добавил, что на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе будет обсуждаться реакция ЕС на действия России. И правительство Германии не станет "предвосхищать" результат этих переговоров.