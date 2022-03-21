Субстанции к лекарствам от онкологии будут производить в Подмосковье Выпуск биотехнологических препаратов нового поколения для борьбы с онкологией, ревматоидным артритом и сложными заболеваниями начнётся через несколько месяцев. 20 марта, 21:40 Упаковка таблеток на фармпредприятии. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Субстанции для лекарств от тяжёлых болезней будут выпускать в Подмосковье. Производить их будет ПСК "Фарма", которая запустила своё производство ещё в 2016 году на территории ОЭЗ "Дубна". Компания разрабатывает и производит жизненно важные препараты для борьбы с онкологией и ревматоидным артритом. Сейчас ПСК "Фарма" намерена построить цех по производству субстанций полного цикла на существующих мощностях. Они нужны для биотехнологических препаратов нового поколения для борьбы с онкологий, ревматоидным артритом и сложными заболеваниями.

Открытие дополнительного производства на базе уже готового предприятия позволит обеспечить нужным сырьём других участников фармацевтического рынка. Кроме того, компания может сделать упор на лекарства, которые закупает для пациентов Минздрав Подмосковья, сообщает руководство ПСК "Фарма". Речь идёт об основных препаратах, которые используются повсеместно, в основном это химические препараты.

Сейчас на финальной стадии разработки в ПСК "Фарма" находится целый ряд медикаментов. Кроме того, компания готова выпускать новые лекарства, которые поставляли иностранные компании.

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Одна из крупнейших фармацевтических компаний страны, "Озон Фарм", увеличила мощности по производству лекарственных препаратов. В сутки на заводах "Озон" в Жигулёвске и "Озон Фарм" в Тольятти выпускают более 1,5 млн упаковок лекарственных средств.

Производство расположено на территории особой экономической зоны "Тольятти". Производственная программа предприятия полностью ориентирована на импортозамещение, производство наиболее современных жизненно необходимых лекарственных препаратов для терапии различных заболеваний. В ассортименте двух производственных площадок "Озон Фарм" более 700 позиций практически во всех нозологических группах лекарственных препаратов. Компания ставит перед собой задачу обеспечить потребителя качественными и доступными по цене препаратами. Особенно сейчас.

Компания "Озон Фарм" производит готовые лекарственные средства по более чем 350 международным непатентованным названиям. В этом году уже имеется девять новых регистрационных удостоверений, здесь, в частности, выпускают препарат от коронавируса "Арепливир".

Также здесь производят средства для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, средства, действующие на центральную нервную систему, лекарства для лечения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, жаропонижающие, антибактериальные средства.

Производство препарата на московском заводе. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Компания уже отметилась своим импортозамещением. До недавнего времени на фармрынке в России был представлен препарат, который регулирует уровень гормона в крови, производства двух немецких компаний и нашей. Сегодня "Озон Фарм" готов полностью заменить ушедших зарубежных производителей и запустить своё производство.

На данный момент цены на свои препараты компания сдерживает на прежнем уровне. Сегодня ищут аналоги по материалам для производства на российском рынке. Чешско-финскую бумагу, на которой печатались инструкции к препаратам, меняют на российскую. Многие позиции также ищут в Индии и Китае, чтобы отказаться от западных поставок.

В компании верят, что сумеют удержать цены, номенклатурный ряд и качество: основные производители и поставщики активных фармацевтических субстанций — Китай, Индия, которые не подключились к санкциям.

На предприятии созданы плановые нормативные запасы как готовой продукции (от трёх до шести месяцев в зависимости от препаратов), так и сырья и упаковочных материалов. А значит, время на смену поставщиков есть, говорят поволжские фармацевты.

Авторы Сергей Данилов