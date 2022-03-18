В России запускают "Биржу импортозамещения", участниками которой могут стать даже иностранные поставщики Биржа по импортозамещению позволит отечественным производителям в условиях санкций найти российские аналоги запрещённой продукции. 18 марта, 10:13 Обложка © Shutterstock

Министерство торговли и промышленности совместно с Министерством цифрового развития РФ разработали цифровой сервис "Биржа импортозамещения", предназначенный для взаимодействия между компаниями и заказчиками в России. С помощью него будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Также система позволит снизить бюрократические и административные нагрузки на предприятия.

— В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис, — заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Сервис реализован на электронной торговой площадке "Газпромбанка" на базе Государственной информационной системы промышленности. С его помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики — направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения. На сегодняшний день информационная система насчитывает более 14 тысяч пользователей — промышленных предприятий.

Основными преимуществами "Биржи импортозамещения" являются наличие широкой базы поставщиков, функция автоматической рассылки приглашений к торгам, возможность проверки поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика, готовая экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков. Она включает дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг.

С помощью данного института будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Система поможет снизить бюрократическую и административную нагрузку на предприятия.

В рамках совершенствования цифрового сервиса в базу, как ни парадоксально это звучит в контексте импортозамещения, постепенно включат не только российских, но и иностранных поставщиков, готовых продолжить или начать сотрудничество с Россией. И это естественно — многие поставки зарубежной продукции не удастся одномоментно заместить исключительно внутренним производством или слишком высоки будут издержки.

По этим и иным причинам вполне вероятно впоследствии подключение к бирже импорта, несмотря на её название. Причём зарубежные поставщики могут быть как новыми, например, азиатскими вместо европейских, так и прежними, работающими через посредников.

Авторы Сергей Данилов