Томские учёные разработали на основе отечественных материалов импланты для онкобольных Инновационная разработка будет доступна всем через полгода. Сделать жизнь онкобольных максимально комфортной и близкой к привычной — задача непростая. Её решение требует немало сил и знаний. 24952 24952 Обложка © YouTube / Томское время

Частичная замена костей, разрушенных из-за онкологических заболеваний, травм или хирургического вмешательства, остаётся важной медицинской проблемой. Только в России ежегодно проводится более 70 тысяч операций по восстановлению целостности повреждённой костной ткани. В мире таких операций проводятся сотни тысяч.

Материалы, используемые для создания костных имплантов, должны иметь целый ряд специфических свойств: быть биологически совместимыми с организмом человека или животного, обладать высокими механическими свойствами, обеспечивать полную замену дефектного участка кости и инициировать процессы регенерации костной ткани.

Сегодня применяются три варианта материалов для изготовления имплантов: металл — чаще всего титан, керамика и полимеры. Опыт показывает, что именно полимеры — оптимальный вариант, так как они лёгкие, хорошо приживаются и не накапливают радиацию при лучевых процедурах. Например, если говорить о механических свойствах, то по показателю прочность/собственный вес изделия из сверхмолекулярного полиэтилена превосходят сталь. Поэтому он очень хорошо подходит для изготовления пористых имплантов, структура которых точнее всего имитирует пористую губчатую костную ткань.

В практику внедрят до конца года

Сложнейшая из задач современной онкологии — разработка имплантов для онкобольных. В Томске в местном политехе на базе исследовательской школы химических и биомедицинских технологий удалось достичь больших успехов в разработке таких имплантов. Они предназначены для восстановления тканей головы и шеи, которые были поражены раковыми клетками. По сравнению с аналогами материал значительно легче, быстрее приживается и не наносит вред организму во время лучевой терапии.

Что немаловажно, весь процесс — от изготовления материалов до внедрения — отечественного производства. Раньше материалы были импортными. Сейчас же свою продукцию для изготовления имплантов предоставляет завод полимеров в Кировской области.

— Данный проект не сегодняшняя задумка, однако он вполне своевременен в свете импортозамещения. Разработка имплантов — плод коллаборации внутри университета между химиками, биомедиками и физиками. Сейчас в этой разработке нуждается Российская Федерация, — говорит директор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета Марина Трусова.

Сейчас томские онкологи и учёные ТПУ проводят доклинические испытания костных имплантов нового поколения. Внедрить разработку в практику в Томске планируют в течение полугода.

Авторы Сергей Данилов