Политолог Солонников посоветовал россиянам не вкладывать деньги в ювелирные изделия
Ажиотаж вокруг скупки украшений ради сохранения валюты может привести к потере средств, предупреждает специалист. Здесь важно разобраться в устройстве рынка ценных бумаг.
Ювелирные украшения не следует считать гарантом сохранения накоплений, уверен политолог Дмитрий Солонников. Человек рискует потерять от 30 до 50 процентов первоначальной стоимости изделий при сдаче в комиссионный магазин, пояснил он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Эксперт посоветовал россиянам поискать иной способ сбережения денег. Солонников уверен, что люди, как правило, не рискуют связываться с ценными бумагами, потому что не до конца разбираются в этом сегменте экономики.
"Перевод средств в настоящие слитки золота действительно может сохранить, а в некоторых случаях приумножить капитал", — считает специалист.
Ранее аналитик Муртазин предрёк массовый отказ россиян от кредитов на покупку техники. По словам эксперта, в сегменте потребительского кредитования ставки будут находиться в диапазоне 30%, что абсолютно невыгодно для граждан. Такая ситуация, по его мнению, будет в течение двух лет.
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