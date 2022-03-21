Политолог Солонников посоветовал россиянам не вкладывать деньги в ювелирные изделия

Ювелирные украшения не следует считать гарантом сохранения накоплений, уверен политолог Дмитрий Солонников. Человек рискует потерять от 30 до 50 процентов первоначальной стоимости изделий при сдаче в комиссионный магазин, пояснил он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Эксперт посоветовал россиянам поискать иной способ сбережения денег. Солонников уверен, что люди, как правило, не рискуют связываться с ценными бумагами, потому что не до конца разбираются в этом сегменте экономики.

"Перевод средств в настоящие слитки золота действительно может сохранить, а в некоторых случаях приумножить капитал", — считает специалист.