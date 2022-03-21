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21 марта, 13:15

Политолог Солонников посоветовал россиянам не вкладывать деньги в ювелирные изделия

Ажиотаж вокруг скупки украшений ради сохранения валюты может привести к потере средств, предупреждает специалист. Здесь важно разобраться в устройстве рынка ценных бумаг.

Ювелирные украшения не следует считать гарантом сохранения накоплений, уверен политолог Дмитрий Солонников. Человек рискует потерять от 30 до 50 процентов первоначальной стоимости изделий при сдаче в комиссионный магазин, пояснил он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Эксперт посоветовал россиянам поискать иной способ сбережения денег. Солонников уверен, что люди, как правило, не рискуют связываться с ценными бумагами, потому что не до конца разбираются в этом сегменте экономики.

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Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке

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