Мишустин призвал кабмин сохранить доступ россиян к привычным товарам в условиях санкций
Для этого среди прочих мер Москва активно взаимодействует с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу, подчеркнул глава правительства.
Правительство России должно поспособствовать тому, чтобы граждане страны могли приобретать привычные для них товары и в условиях западных санкций. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
"В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств", — сказал премьер, отметив, что в этих целях РФ активно взаимодействует с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.
Ранее в ходе совещания вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что запасов гречки и сахара в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По её словам, высокий спрос на подобные продукты только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Абрамченко также отметила, что сейчас в ряде регионов проходит плановое проведение посевной кампании 2022 года.