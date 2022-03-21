Мишустин призвал кабмин сохранить доступ россиян к привычным товарам в условиях санкций

Правительство России должно поспособствовать тому, чтобы граждане страны могли приобретать привычные для них товары и в условиях западных санкций. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

"В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств", — сказал премьер, отметив, что в этих целях РФ активно взаимодействует с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.