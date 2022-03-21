Депутаты внесли в Госдуму проект закона о выходе России из ВТО

Авторы инициативы считают, что санкции предназначены для того, чтобы "нарушить или прервать экономические связи между РФ и другими странами". Так, рестрикции противоречат принципам организации.

Депутаты от "Справедливой России – За правду" внесли в Госдуму проект закона о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

"Денонсировать Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года", — говорится в проекте.

Авторы инициативы считают, что западные санкции предназначены для того, чтобы "нарушить или полностью прервать экономические связи между РФ и другими государствами". Таким образом, рестрикции противоречат принципам ВТО, которые направлены на обеспечение стабильных торговых отношений. В проекте также говорится, что после прекращения членства в организации Россия освобождается от выполнения взятых на себя обязательств.