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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 16:43

Депутаты внесли в Госдуму проект закона о выходе России из ВТО

Авторы инициативы считают, что санкции предназначены для того, чтобы "нарушить или прервать экономические связи между РФ и другими странами". Так, рестрикции противоречат принципам организации.

Депутаты от "Справедливой России – За правду" внесли в Госдуму проект закона о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

"Денонсировать Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года", — говорится в проекте.

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Авторы инициативы считают, что западные санкции предназначены для того, чтобы "нарушить или полностью прервать экономические связи между РФ и другими государствами". Таким образом, рестрикции противоречат принципам ВТО, которые направлены на обеспечение стабильных торговых отношений. В проекте также говорится, что после прекращения членства в организации Россия освобождается от выполнения взятых на себя обязательств.

Отметим, что Россия присоединилась к ВТО в 2012 году после 18-летних переговоров. В настоящее время в организацию входит 164 государства.

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Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект исключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались. После Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор. Также в связи с этим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение жалоб против РФ.

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ТАСС / Олег Яковлев

Наталья Исакова
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