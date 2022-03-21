Депутаты внесли в Госдуму проект закона о выходе России из ВТО
Авторы инициативы считают, что санкции предназначены для того, чтобы "нарушить или прервать экономические связи между РФ и другими странами". Так, рестрикции противоречат принципам организации.
Депутаты от "Справедливой России – За правду" внесли в Госдуму проект закона о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
"Денонсировать Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года", — говорится в проекте.
Авторы инициативы считают, что западные санкции предназначены для того, чтобы "нарушить или полностью прервать экономические связи между РФ и другими государствами". Таким образом, рестрикции противоречат принципам ВТО, которые направлены на обеспечение стабильных торговых отношений. В проекте также говорится, что после прекращения членства в организации Россия освобождается от выполнения взятых на себя обязательств.
Отметим, что Россия присоединилась к ВТО в 2012 году после 18-летних переговоров. В настоящее время в организацию входит 164 государства.
Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект исключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались. После Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор. Также в связи с этим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение жалоб против РФ.
ТАСС / Олег Яковлев