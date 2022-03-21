На юго-востоке Москвы квартиранты обнаружили в шкафу схрон с боеприпасами

В квартире на юго-востоке Москвы правоохранители изъяли боеприпасы, в том числе и ручные гранаты, которые хранились в тайнике. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, схрон с незаконными боеприпасами и взрывными устройствами случайно обнаружила молодая пара, которая снимает квартиру. Во время проведения уборки они вытаскивали старые вещи из шкафа, оставшиеся от старых квартирантов, и заметили полку с двойным дном — там их и ждал "сюрприз".











В итоге полицейские изъяли три гранаты РГД-5, магазин для модернизированного автомата Калашникова и более 100 штук различных патронов для него. Хозяйка жилья, которая приехала на место после звонка квартирантов, пояснить оперативникам по данному факту ничего не смогла. Как отметил источник, женщина получила квартиру в наследство от умершего дяди более десяти лет назад.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, по данному факту возбуждено уголовное дело.