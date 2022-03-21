На юго-востоке Москвы квартиранты обнаружили в шкафу схрон с боеприпасами
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. Хозяйка жилья пояснить оперативникам что-либо не смогла.
В квартире на юго-востоке Москвы правоохранители изъяли боеприпасы, в том числе и ручные гранаты, которые хранились в тайнике. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, схрон с незаконными боеприпасами и взрывными устройствами случайно обнаружила молодая пара, которая снимает квартиру. Во время проведения уборки они вытаскивали старые вещи из шкафа, оставшиеся от старых квартирантов, и заметили полку с двойным дном — там их и ждал "сюрприз".
В итоге полицейские изъяли три гранаты РГД-5, магазин для модернизированного автомата Калашникова и более 100 штук различных патронов для него. Хозяйка жилья, которая приехала на место после звонка квартирантов, пояснить оперативникам по данному факту ничего не смогла. Как отметил источник, женщина получила квартиру в наследство от умершего дяди более десяти лет назад.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф сообщал, что житель Алтайского края подорвался на гранате, которую "нашёл у магазина". Однако полицейские склоняются к версии, что парень сам собирал боеприпас. К тому же к приезду сотрудников в квартире всё было убрано. Не исключено, что родители замели следы, чтобы выгородить сына.
LIFE