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21 марта, 14:16

На юго-востоке Москвы квартиранты обнаружили в шкафу схрон с боеприпасами

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. Хозяйка жилья пояснить оперативникам что-либо не смогла.

В квартире на юго-востоке Москвы правоохранители изъяли боеприпасы, в том числе и ручные гранаты, которые хранились в тайнике. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, схрон с незаконными боеприпасами и взрывными устройствами случайно обнаружила молодая пара, которая снимает квартиру. Во время проведения уборки они вытаскивали старые вещи из шкафа, оставшиеся от старых квартирантов, и заметили полку с двойным дном — там их и ждал "сюрприз".

  • Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE
    Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE
  • Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE
    Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE
  • Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE
    Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE
  • Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE
    Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE
  • Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE
    Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE

Содержимое обнаруженного тайника. Фото © LIFE

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В итоге полицейские изъяли три гранаты РГД-5, магазин для модернизированного автомата Калашникова и более 100 штук различных патронов для него. Хозяйка жилья, которая приехала на место после звонка квартирантов, пояснить оперативникам по данному факту ничего не смогла. Как отметил источник, женщина получила квартиру в наследство от умершего дяди более десяти лет назад.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф сообщал, что житель Алтайского края подорвался на гранате, которую "нашёл у магазина". Однако полицейские склоняются к версии, что парень сам собирал боеприпас. К тому же к приезду сотрудников в квартире всё было убрано. Не исключено, что родители замели следы, чтобы выгородить сына.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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