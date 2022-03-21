В Сочи туристы забронировали уже около 80% санаториев на летний сезон
Кроме того, существует высокий спрос и на отели курорта. Из них особой популярностью пользуются четырёх- и пятизвёздочные.
В Сочи туристы забронировали уже около 80% санаториев на летний сезон. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.
"Мы видим повышенный спрос на летний период на санаторно-курортное лечение, номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на летний сезон порядка 80%", — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что отели и санатории города в среднем забронированы на 45%. Из гостиниц особой популярностью пользуются четырёх- и пятизвёздочные.
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