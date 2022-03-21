Росгвардия задержала в Бердянске готовившего диверсию агента СБУ

На опубликованной ведомством видеозаписи голос задержанного изменён, а его лицо скрыто. Мужчина признаётся, что сотрудники СБУ пообещали ему "новую жизнь, новые документы, новое имя и десять тысяч долларов" за убийство депутата. Расправиться с парламентарием хотели за то, что тот якобы помогал российским войскам. Также задержанный ответил на вопрос, почему задание о покушении дали человеку без специальной подготовки. По его словам, в деле участвовали ещё несколько человек с таким же полевым опытом.