Росгвардия задержала в Бердянске готовившего диверсию агента СБУ
По словам мужчины, за убийство депутата Верховной рады ему пообещали новую жизнь, документы и имя, а также десять тысяч долларов.
Опрос задержанного по подозрению в подготовке диверсии в Бердянске агента СБУ. Видео © Telegram-канал Росгвардии
Сотрудники Росгвардии задержали в Бердянске гражданина Украины, который оказался агентом СБУ, готовившим покушение на депутата Верховной рады Александра Пономарёва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что мужчина нарушил комендантский час, а при опросе признался, что готовит диверсию, и указал место "схрона", в котором находились гранаты, снайперская винтовка и средства связи.
На опубликованной ведомством видеозаписи голос задержанного изменён, а его лицо скрыто. Мужчина признаётся, что сотрудники СБУ пообещали ему "новую жизнь, новые документы, новое имя и десять тысяч долларов" за убийство депутата. Расправиться с парламентарием хотели за то, что тот якобы помогал российским войскам. Также задержанный ответил на вопрос, почему задание о покушении дали человеку без специальной подготовки. По его словам, в деле участвовали ещё несколько человек с таким же полевым опытом.
А ранее украинский диверсант рассказал, как готовили бойцов Сил специальных операций. По словам задержанного, за курс переподготовки в ССО доплачивали, а обучение курировали иностранные специалисты.
Кадр видео из телеграм-канала Росгвардии