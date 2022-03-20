Новая программа государственного кешбэка за отдых: Как она работает В России перезапущен туристический кешбэк. Как воспользоваться бонусными предложениями, разбирался Лайф. 19 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) по поручению Правительства РФ в рамках национального проекта по туризму возобновило две программы, позволяющие россиянам вернуть часть средств, потраченных ими на путешествие по России или организацию детского отдыха внутри страны. Льготные программы касаются всех регионов и направлений. В Ростуризме заявили, что данное решение призвано стимулировать россиян отдыхать внутри страны, а также позволит сохранить рабочие места в туротрасли.

Первая из программ — это "Туристический кешбэк", она предполагает возможность возврата до 20% от потраченных на поездку средств, но не более 20 000 рублей.

По статистике Ростуризма, в 2021 году программой кешбэка воспользовалось почти 1,7 млн россиян, которым в виде кешбэка вернулось 6,7 млрд рублей. А в нынешнем году туристическим кешбэком уже воспользовались около 800 тысяч граждан, которые вернули себе порядка 2,9 млрд рублей.

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Согласно действующим правилам программы, для того чтобы вернуть причитающуюся часть оплаты за туристические услуги, нужно выполнить следующие условия:

Иметь карту "Мир" и зарегистрировать её для участия в бонусной программе на сайте платёжной системы privetmir.ru/russiatravel. Зайти на портал Ростуризма мирпутешествий.рф. и выбрать себе направление предполагаемого путешествия из списка, который предлагают участвующие в программе агрегаторы, круизные компании и отели. Перейти по ссылке выбранного предложения и приобрести путёвку либо просто оплатить проживание в отеле, который является участником программы. Оплату надо выполнить той самой зарегистрированной картой "Мир", на которую впоследствии в течение пяти дней после оплаты и вернётся кешбэк. При этом, в случае приобретения комбинированной туристической путёвки либо круиза, обязательно надо проследить, чтобы оплата и за проживание, и за прочие туруслуги могла быть выполнена одной транзакцией.

На всякий случай до оплаты следует убедиться, что выбранное предложение действительно участвует в бонусной программе, обычно такие туры помечаются специальным значком "Мир" или "Кешбэк" либо их вообще размещают на отдельной странице оператора.

Важно! Покупку тура или оплату отеля нужно производить в период с 15 марта по 30 апреля, а воспользоваться оплаченной услугой можно в этом году с 15 марта по 30 июня. Стоит учесть, что период проживания в отеле (или на круизном судне) должен составлять не менее двух ночей.

Вторая программа рассчитана на возврат части средств, которые были потрачены на приобретение путёвки в детский лагерь. Ростуризм это называет "Детский туристический кешбэк".

В соответствии с условиями этой программы родители смогут вернуть до 50% от стоимости путёвки, но не более 20 000 рублей. Однако количество поездок (и количество кешбэков) на каждого ребёнка не ограничено. В семьях, где несколько детей, доступно приобретение путёвок с кешбэком на каждого ребёнка. То есть по данной программе можно отправлять неограниченное количество детей на сколько угодно открытых смен.

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Согласно официальным данным, продажи путёвок с кешбэком стартуют в ночь с 30 на 31 марта, при этом допустимая дата заезда с 1 мая и далее в течение всего лета. К участию в программе допущены не только государственные, но и коммерческие лагеря детского отдыха всех регионов РФ, если они имеют отдельную стационарную инфраструктуру для проживания (за исключением лагерей дневного пребывания).

Все сформированные на день старта продаж предложения по программе детского кешбэка начиная с 30 марта можно будет найти на портале Ростуризма "Мирпутешествий.рф" в отдельном разделе "Детские лагеря". Как и при "взрослом" туркешбэке надо соблюсти ряд условий:

1. Оплата поездки в детский лагерь должна производиться картой "Мир", зарегистрированной в бонусной программе на сайте платёжной системы. При этом оплату своей картой может произвести не только родитель ребёнка, но и любой гражданин РФ. Также допустима оплата одной картой нескольких путёвок.

2. Путёвка может быть оформлена на любого ребёнка без ограничений по его возрасту при условии выполнения возрастных требований лагеря.

3. На каждого ребёнка нужно оформлять отдельную путёвку, даже если это дети из одной семьи. А если отдых для ребёнка приобретается сразу на несколько смен, то на каждую нужна своя путёвка с отдельной оплатой — и кешбэк будет возвращаться по каждой такой транзакции.

Согласно данным Правительства РФ, в прошлом году по программе детского туристического кешбэка было реализовано путёвок для более чем 420 000 детей на общую сумму около десяти млрд, а сумма возврата, который получили родители, составила почти пять млрд рублей. В этом году прогнозируется, что отдыхающих детей, родители которых воспользуются данной программой, будет ещё больше.

О том, что в сегодняшней экономической ситуации в стране подобного рода проекты необходимы, говорят не только госчиновники, но и профессионалы рынка туристических услуг.

Например, сооснователь федерального проекта "Пространства туризма" Антон Муравьёв считает, что такие программы — это вполне ощутимая поддержка граждан РФ.

— Безусловно, такого рода кешбэк от государства — это "хорошая история" для любых потребителей туристических услуг, — отметил Муравьёв. — По аналогии с другими госпрограммами можно предположить, что если такая господдержка станет правилом, то это увеличит доступность турпродукта для граждан.

Ранее руководство Ростуризма сообщало, что с начала этого года продажи туров по России в рамках акции туристического кешбэка в четыре раза превысили объёмы предыдущих этапов и россияне в этом году уже приобрели поездок с кешбэком на сумму более 12 млрд рублей. А для продления программы детского кешбэка в 2022 году запланировано привлечение ещё не менее пяти млрд рублей.

Фото © Shutterstock Куда решили поехать на отдых в этом году? Как и обычно, на дачу, огород растить Планирую отдохнуть за границей Хочу поездить по России

Авторы Максим Греков