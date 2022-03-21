Губернатор Беглов возглавил рейтинг самых популярных политиков Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занял первое место в рейтинге самых популярных по упоминанию в СМИ политиков Северной столицы. Согласно результатам исследования, по итогам зимы он набрал 92 810 упоминаний. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

На второй позиции депутат Госдумы Виталий Милонов — 6563 упоминания, а за ним следует председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский — 5926 упоминаний.

В десятке также оказались вице-губернатор Борис Пиотровский, председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и депутат городского парламента Борис Вишневский.

"После начала активных действий на Украине президент России обозначил задачи, которые должны быть решены региональными властями. Поэтому внимание к тому, что говорит губернатор, особенно высоко", — прокомментировал результаты политолог Юрий Светов.