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21 марта, 14:05

Губернатор Беглов возглавил рейтинг самых популярных политиков Санкт-Петербурга

В десятке также оказались вице-губернатор Борис Пиотровский, председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и депутат городского парламента Борис Вишневский.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занял первое место в рейтинге самых популярных по упоминанию в СМИ политиков Северной столицы. Согласно результатам исследования, по итогам зимы он набрал 92 810 упоминаний. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

На второй позиции депутат Госдумы Виталий Милонов — 6563 упоминания, а за ним следует председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский — 5926 упоминаний.

В десятке также оказались вице-губернатор Борис Пиотровский, председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и депутат городского парламента Борис Вишневский.

"После начала активных действий на Украине президент России обозначил задачи, которые должны быть решены региональными властями. Поэтому внимание к тому, что говорит губернатор, особенно высоко", — прокомментировал результаты политолог Юрий Светов.

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Ранее эксперты назвали регионы с самыми высокими и низкими отраслевыми зарплатами в России. Больше всего платят в Сахалинской области в нефтегазовой сфере. А меньше всего получают сотрудники госслужб. В среднем по стране заработки выросли на 9,8%, до 49 тысяч рублей.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Ирина Мусина

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