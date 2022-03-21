Мединский "забанил" карту Visa, выложив из её кусочков буквы V и Z

Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что переходит на карту отечественной платёжной системы "Мир" после того, как Visa отказалась от работы на территории РФ.

"Говорят, Visa "забанила" пользователей из России? А я "забаню" Visa. Перехожу на карточку Zа "МИР", — написал он в телеграм-канале, опубликовав фотографию разрезанной карты Visa, кусочки которой выложены в виде букв V и Z.