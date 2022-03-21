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21 марта, 14:24

Мединский "забанил" карту Visa, выложив из её кусочков буквы V и Z

Глава российской делегации на переговорах с Украиной добавил, что теперь будет пользоваться картой отечественной платёжной системы "Мир".

<p>Разрезанная Владимиром Мединским карта Visa в виде букв V и Z. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/vr_medinskiy/20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимира Мединского</a></p>

Разрезанная Владимиром Мединским карта Visa в виде букв V и Z. Обложка © Telegram-канал Владимира Мединского

Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что переходит на карту отечественной платёжной системы "Мир" после того, как Visa отказалась от работы на территории РФ.

"Говорят, Visa "забанила" пользователей из России? А я "забаню" Visa. Перехожу на карточку Zа "МИР", — написал он в телеграм-канале, опубликовав фотографию разрезанной карты Visa, кусочки которой выложены в виде букв V и Z.

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Напомним, Visa и Mastercard перестали работать в России 10 марта. Приём запросов авторизации от российских участников рынка прекращён. А с 11-го числа эти системы перестали проводить межбанковские расчёты. При этом уже выпущенными картами данных платёжных систем можно расплачиваться внутри страны.

Артур Лапсаков

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