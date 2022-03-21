МИД РФ: Заявления Байдена о Путине ставят отношения двух стран на грань разрыва
В министерстве подчеркнули, что предпринимаемые против нашей страны враждебные действия получат "решительный и твёрдый отпор".
Непозволительные заявления президента США Джо Байдена о Владимире Путине ставят отношения стран на грань разрыва. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.
"Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что предпринимаемые против России враждебные действия получат "решительный и твёрдый отпор".
Напомним, ранее Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина раздражительностью из-за усталости. При этом представитель Кремля отметил, что американский лидер позволяет себе говорить подобные вещи фактически каждый день.
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