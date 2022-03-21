МИД РФ: Заявления Байдена о Путине ставят отношения двух стран на грань разрыва

Непозволительные заявления президента США Джо Байдена о Владимире Путине ставят отношения стран на грань разрыва. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

Напомним, ранее Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина раздражительностью из-за усталости. При этом представитель Кремля отметил, что американский лидер позволяет себе говорить подобные вещи фактически каждый день.