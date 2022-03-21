МИД РФ вручил ноту протеста послу США в Москве Салливану
Поводом для этого стали недавние высказывания американского президента Джо Байдена. В ведомстве уточнили, что они ставят российско-американские отношения на грань разрыва.
Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Джона Салливана, где ему была вручена нота протеста в связи с высказываниями американского президента Джо Байдена, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.
"При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", — сказано в записи.
В МИД подчеркнули, что заявления Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва.
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Напомним, ранее Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина раздражительностью из-за усталости. При этом представитель Кремля отметил, что американский лидер позволяет себе говорить подобные вещи фактически каждый день.
ТАСС / Артём Геодакян