МИД РФ вручил ноту протеста послу США в Москве Салливану

Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Джона Салливана, где ему была вручена нота протеста в связи с высказываниями американского президента Джо Байдена, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

"При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", — сказано в записи.

В МИД подчеркнули, что заявления Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва.