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21 марта, 14:46

Повторил подвиг предка: В МО РФ рассказали о героизме командира танковой роты старшего лейтенанта Кулаги

В бою его бронемашина была обездвижена, но в таком положении экипажу удалось уничтожить три БМП противника, пехоту и позицию снайпера. Военного сравнили с Героем СССР Василием Горбанем.

В Минобороны РФ рассказали о подвиге российского командира танковой роты старшего лейтенанта Романа Кулаги и экипажа танка под его командованием, который вступил в бой с превосходящими силами украинских националистов.

В ходе выполнения задания в рамках "Операции Z" танк командира роты подвергся атаке. Военным удалось уничтожить три боевых машины противника, пехоту и позицию снайпера. Танк выдержал четыре попадания из противотанковых ракетных комплексов, последнее из которых обездвижило бронемашину и вызвало пожар. При этом механик-водитель потерял сознание, а наводчик-оператор получил тяжёлые ранения.

Старший лейтенант Кулага, получив ранение в ногу и область лица, продолжил вести бой в одиночку. Ему удалось подбить ещё одну БМП, а затем, израсходовав весь боезапас снарядов, уничтожить более 15 националистов из танкового пулемёта. Тем самым Кулаге удалось остановить наступление противника.

Ликвидация националистов и военной техники: В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z"

Ликвидация националистов и военной техники: В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z"

"В 1944 году в подобном положении при обездвиженной и горящей технике оказался командир танкового батальона майор Василий Горбань, впоследствии ставший Героем Советского Союза", — сравнили подвиг Кулаги в Минобороны, добавив хештег #ПредковДостойны.

Уточняется, что танк советского солдата попал в засаду и загорелся после обстрела из самоходного орудия. Тогда Горбань под плотным огнём фашистов перебрался в другую бронированную боевую машину, из орудия которой уничтожил две самоходные пушки с экипажами, которые стояли в засаде.

Сравнение подвига старшего лейтенанта Кулаги и Героя Союза Василия Горбаня

Сравнение подвига старшего лейтенанта Кулаги и Героя Союза Василия Горбаня

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Ранее Герой РФ Старостин рассказал, как с экипажем уничтожил восемь БТР и почти взвод националистов. Благодаря мужеству и стойкости военнослужащих Российской армии удалось захватить и удержать стратегически важный объект ВСУ, а также помешать противнику прорваться к переправе.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Григорий Воронцов

Комментарий

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Андрей Хансегодня в 15:05

Так представили старшего лейтенанта и его экипаж к гос.наградам? Или это лишь для сынков-бездельников Газманова, сечина, ...

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