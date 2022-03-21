Повторил подвиг предка: В МО РФ рассказали о героизме командира танковой роты старшего лейтенанта Кулаги

В бою его бронемашина была обездвижена, но в таком положении экипажу удалось уничтожить три БМП противника, пехоту и позицию снайпера. Военного сравнили с Героем СССР Василием Горбанем.

В Минобороны РФ рассказали о подвиге российского командира танковой роты старшего лейтенанта Романа Кулаги и экипажа танка под его командованием, который вступил в бой с превосходящими силами украинских националистов.

В ходе выполнения задания в рамках "Операции Z" танк командира роты подвергся атаке. Военным удалось уничтожить три боевых машины противника, пехоту и позицию снайпера. Танк выдержал четыре попадания из противотанковых ракетных комплексов, последнее из которых обездвижило бронемашину и вызвало пожар. При этом механик-водитель потерял сознание, а наводчик-оператор получил тяжёлые ранения.

Старший лейтенант Кулага, получив ранение в ногу и область лица, продолжил вести бой в одиночку. Ему удалось подбить ещё одну БМП, а затем, израсходовав весь боезапас снарядов, уничтожить более 15 националистов из танкового пулемёта. Тем самым Кулаге удалось остановить наступление противника.

"В 1944 году в подобном положении при обездвиженной и горящей технике оказался командир танкового батальона майор Василий Горбань, впоследствии ставший Героем Советского Союза", — сравнили подвиг Кулаги в Минобороны, добавив хештег #ПредковДостойны.

Уточняется, что танк советского солдата попал в засаду и загорелся после обстрела из самоходного орудия. Тогда Горбань под плотным огнём фашистов перебрался в другую бронированную боевую машину, из орудия которой уничтожил две самоходные пушки с экипажами, которые стояли в засаде.

Сравнение подвига старшего лейтенанта Кулаги и Героя Союза Василия Горбаня