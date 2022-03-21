Французский доброволец Кастель: Наёмники после Украины переместятся в Европу

По его словам, угрозу для европейских стран представляют националисты, которые вместе с беженцами попытаются там закрепиться. Он также отметил, что события в Незалежной напоминают ему сирийский кейс.

Иностранные наёмники, приехавшие воевать на стороне Киева, после окончания "Операции Z" переберутся в Европу с потоком беженцев. Об этом сообщил ветеран французской армии Эрван Кастель, прибывший в ряды Народной милиции ДНР в феврале 2014 года.

"Все эти люди с оружием и опытом, а также ненавистью будут предоставлены сами себе и переместятся на другие театры военных действий. <...> Но более опасным для Европы является тот факт, что эти джихадисты и неонацисты по окончании конфликта на Украине будут вместе с беженцами мигрировать в страны Западной Европы", — цитирует РИА "Новости" Кастеля.

Французский доброволец считает, что сейчас на Украине разворачивается так называемый сирийский сценарий. По его мнению, в обеих странах военные действия были инициированы стратегией США при поддержке НАТО.