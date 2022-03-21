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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 14:48
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Французский доброволец Кастель: Наёмники после Украины переместятся в Европу

По его словам, угрозу для европейских стран представляют националисты, которые вместе с беженцами попытаются там закрепиться. Он также отметил, что события в Незалежной напоминают ему сирийский кейс.

Иностранные наёмники, приехавшие воевать на стороне Киева, после окончания "Операции Z" переберутся в Европу с потоком беженцев. Об этом сообщил ветеран французской армии Эрван Кастель, прибывший в ряды Народной милиции ДНР в феврале 2014 года.

"Все эти люди с оружием и опытом, а также ненавистью будут предоставлены сами себе и переместятся на другие театры военных действий. <...> Но более опасным для Европы является тот факт, что эти джихадисты и неонацисты по окончании конфликта на Украине будут вместе с беженцами мигрировать в страны Западной Европы", — цитирует РИА "Новости" Кастеля.

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Французский доброволец считает, что сейчас на Украине разворачивается так называемый сирийский сценарий. По его мнению, в обеих странах военные действия были инициированы стратегией США при поддержке НАТО.

Ранее Кастель пожаловался на цунами из фейков Запада об "Операции Z". Военный отметил, что репортажи зарубежных СМИ просто не принято проверять на предмет правды, потому что западная общественность потребляет всё.


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Getty Images / Andriy Dubchak

Наталья Исакова
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