Названы самые цитируемые деятели культуры, музыканты и актёры Санкт-Петербурга

Первую строчку в рейтинге самых цитируемых руководителей культуры и науки Северной столицы по итогам зимы занял директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сообщает газета "Петербургский дневник". В тройку также попали директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Первые места среди самых популярных театральных деятелей заняли актёры Михаил Боярский и Данила Козловский, на третьем месте — глава Мариинского театра Валерий Гергиев.

В тройке самых цитируемых музыкантов Петербурга оказались Сергей Шнуров, рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) и лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков. Самыми медийными писателями стали Евгений Водолазкин, Александр Пелевин и Лев Лурье.