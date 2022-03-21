12-летнего мальчика на Ставрополье мог убить подросток, приревновавший к нему знакомую

В убийстве 12-летнего мальчика в Невинномысске подозревают 15-летнего школьника, который мог расправиться с погибшим из ревности к их общей знакомой. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

"Девочка, с которой он дружил, — вышел встретиться с ней. А она стояла с другим мальчиком постарше — 15-летним <…>. Кличка — Медведь. В общем, этот Медведь или приревновал, или хочет встречаться с этой девочкой, неизвестно", — рассказал местный житель, отмечая, что сейчас девочка в шоке.

Он добавил, что мальчики пошли поговорить друг с другом в сторону пустыря, а утром школьница, перепугавшись, рассказала о случившемся взрослым. Она знала парней и сказала, что оба учились в одной с ней школе.