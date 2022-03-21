Минобороны: ВС РФ уничтожили батарею украинских РСЗО в неработающем ТЦ в Киеве

Информацию о нахождении там реактивных систем залпового огня подтвердила разведка по нескольким каналам. Также было вскрыто расположение склада с боеприпасами.

Российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) в неработающем торговом центре в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе Виноградарь на окраине Киева украинские националисты несколько дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военным, а площади торгового центра рядом использовались как база для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня", — сказал он во время брифинга.

Разведка по нескольким каналам подтвердила координаты РСЗО, а также вскрыла расположение склада с реактивными боеприпасами. Батарея была уничтожена ударом высокоточного оружия.