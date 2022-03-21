Минобороны: ВС РФ уничтожили батарею украинских РСЗО в неработающем ТЦ в Киеве
Информацию о нахождении там реактивных систем залпового огня подтвердила разведка по нескольким каналам. Также было вскрыто расположение склада с боеприпасами.
Российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) в неработающем торговом центре в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе Виноградарь на окраине Киева украинские националисты несколько дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военным, а площади торгового центра рядом использовались как база для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня", — сказал он во время брифинга.
Разведка по нескольким каналам подтвердила координаты РСЗО, а также вскрыла расположение склада с реактивными боеприпасами. Батарея была уничтожена ударом высокоточного оружия.
Ранее Конашенков сообщил, что за ночь российская авиация поразила 44 военных объекта Украины. Кроме того, средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ