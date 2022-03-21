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21 марта, 15:08
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Минобороны: ВС РФ уничтожили батарею украинских РСЗО в неработающем ТЦ в Киеве

Информацию о нахождении там реактивных систем залпового огня подтвердила разведка по нескольким каналам. Также было вскрыто расположение склада с боеприпасами.

Российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) в неработающем торговом центре в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе Виноградарь на окраине Киева украинские националисты несколько дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военным, а площади торгового центра рядом использовались как база для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня", — сказал он во время брифинга.

Разведка по нескольким каналам подтвердила координаты РСЗО, а также вскрыла расположение склада с реактивными боеприпасами. Батарея была уничтожена ударом высокоточного оружия.

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Ранее Конашенков сообщил, что за ночь российская авиация поразила 44 военных объекта Украины. Кроме того, средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Лапсаков

Комментарий

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Виктор Капустинсегодня в 15:30

GPS отключат и как это отразится на определении координат целей? Глонас решает эту задачу?

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