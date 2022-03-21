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Опубликовано 21 марта 2022, 15:04
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МО РФ: Применение "Кинжала" на Украине подтвердило его эффективность

Кадр уничтожения подземного склада ВСУ. Фото © Минобороны России

Кадр уничтожения подземного склада ВСУ. Фото © Минобороны России

В частности, с помощью этих ракетных комплексов уничтожены украинский подземный арсенал в Ивано-Франковской области, а также склады горючего в Николаевской области.

Применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине подтвердило его эффективность в уничтожении хорошо защищённых военных объектов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищённых специальных объектов противника. Особо отмечу, что комплекс "Кинжал" применяется с обычной боевой частью", — отметил Конашенков.

В частности, "Кинжалами" уничтожены защищённый подземный арсенал украинских авиационных средств поражения и боевых частей для комплексов "Точка-У" в Ивано-Франковской области, а также склады горючего в Николаевской области.

"Применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полёта гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", — добавил представитель МО РФ.

По его словам, нанесение ударов "Кинжалом" по объектам военной инфраструктуры Украины будет продолжено.

Опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал"
Опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал"

Напомним, 19 марта стало известно, что Вооружённые силы России авиационным комплексом "Кинжал" нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по подземному складу боеприпасов украинских националистов в Ивано-Франковской области.

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Александра Вишнякова
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