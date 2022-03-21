МО РФ: Применение "Кинжала" на Украине подтвердило его эффективность
Кадр уничтожения подземного склада ВСУ. Фото © Минобороны России
В частности, с помощью этих ракетных комплексов уничтожены украинский подземный арсенал в Ивано-Франковской области, а также склады горючего в Николаевской области.
Применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине подтвердило его эффективность в уничтожении хорошо защищённых военных объектов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищённых специальных объектов противника. Особо отмечу, что комплекс "Кинжал" применяется с обычной боевой частью", — отметил Конашенков.
В частности, "Кинжалами" уничтожены защищённый подземный арсенал украинских авиационных средств поражения и боевых частей для комплексов "Точка-У" в Ивано-Франковской области, а также склады горючего в Николаевской области.
"Применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полёта гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", — добавил представитель МО РФ.
По его словам, нанесение ударов "Кинжалом" по объектам военной инфраструктуры Украины будет продолжено.
Напомним, 19 марта стало известно, что Вооружённые силы России авиационным комплексом "Кинжал" нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по подземному складу боеприпасов украинских националистов в Ивано-Франковской области.