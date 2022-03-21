МО РФ: Применение "Кинжала" на Украине подтвердило его эффективность

В частности, с помощью этих ракетных комплексов уничтожены украинский подземный арсенал в Ивано-Франковской области, а также склады горючего в Николаевской области.

Применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине подтвердило его эффективность в уничтожении хорошо защищённых военных объектов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищённых специальных объектов противника. Особо отмечу, что комплекс "Кинжал" применяется с обычной боевой частью", — отметил Конашенков.

В частности, "Кинжалами" уничтожены защищённый подземный арсенал украинских авиационных средств поражения и боевых частей для комплексов "Точка-У" в Ивано-Франковской области, а также склады горючего в Николаевской области.

"Применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полёта гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", — добавил представитель МО РФ.

По его словам, нанесение ударов "Кинжалом" по объектам военной инфраструктуры Украины будет продолжено.