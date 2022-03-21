Умер бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Осянин

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Николай Осянин скончался на 81-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

"ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Осянин выступал за "Спартак" с 1966 по 1971 год, а также с 1974 по 1976 год. Всего за столичную команду он провёл 288 матчей и забил 59 голов. Также нападающий играл в составе казанской "Искры", куйбышевских СКА и "Крыльев Советов", "Кайрата" из Алма-Аты.