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21 марта, 15:11

Умер бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Осянин

В 1969 году он стал чемпионом и лучшим бомбардиром национального первенства.

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Николай Осянин скончался на 81-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

"ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Осянин выступал за "Спартак" с 1966 по 1971 год, а также с 1974 по 1976 год. Всего за столичную команду он провёл 288 матчей и забил 59 голов. Также нападающий играл в составе казанской "Искры", куйбышевских СКА и "Крыльев Советов", "Кайрата" из Алма-Аты.

Скончался чемпион России по футболу в составе "Спартака" Бахарев

Скончался чемпион России по футболу в составе "Спартака" Бахарев

В 1969 году Осянин стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Его гол в ворота ЦСКА принёс клубу золотые медали первенства. За советскую сборную форвард провёл три матча, забив один гол.

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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