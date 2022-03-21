Минпромторг: Дефицита офисной бумаги в России не будет

Дефицита офисной бумаги в России не будет, а поставки стабилизируются в течение недели. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели", — отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности российского рынка. На данный момент в стране работают три крупных предприятия по изготовлению продукции.