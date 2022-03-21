Минпромторг: Дефицита офисной бумаги в России не будет
В министерстве отметили, что отечественные производители полностью закрывают потребности нашего рынка. На данный момент в стране работают три крупных предприятия по изготовлению такой продукции.
Дефицита офисной бумаги в России не будет, а поставки стабилизируются в течение недели. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.
"С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели", — отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности российского рынка. На данный момент в стране работают три крупных предприятия по изготовлению продукции.
Ранее российский производитель сахара гарантировал, что дефицита не будет. При этом изготовители такой продукции даже имеют возможность увеличить объёмы производства, уверяют в компании. Сегодня мы наблюдаем только искусственно созданный ажиотаж.
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