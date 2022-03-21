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Опубликовано 21 марта 2022, 15:20
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В Минобороны РФ назвали "пропагандистским враньём" данные Киева о российских потерях

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков добавил, что не рекомендует вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма Вооружённых сил нашей страны.

Распространяемые Киевом данные о российских потерях военной техники и личного состава ВС РФ являются пропагандистским враньём. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все распространяемые господином Подоляком (советником главы офиса президента Украины. — Прим. Лайфа) якобы реальные данные о потерях военной техники и личного состава российских вооружённых сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньём", — сказал он.

Конашенков добавил, что не рекомендует вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма Вооружённых сил Российской Федерации.

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Ранее в Минобороны заявили о том, что ВС РФ уничтожили батарею украинских РСЗО в неработающем ТЦ в Киеве. Информация о нахождении там реактивных систем залпового огня подтвердила разведка по нескольким каналам. Также было вскрыто расположение склада с боеприпасами.

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Getty Images / Ceng Shou Yi / NurPhoto

Никита Осипов
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