В Минобороны РФ назвали "пропагандистским враньём" данные Киева о российских потерях

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков добавил, что не рекомендует вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма Вооружённых сил нашей страны.

Распространяемые Киевом данные о российских потерях военной техники и личного состава ВС РФ являются пропагандистским враньём. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все распространяемые господином Подоляком (советником главы офиса президента Украины. — Прим. Лайфа) якобы реальные данные о потерях военной техники и личного состава российских вооружённых сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньём", — сказал он.

Конашенков добавил, что не рекомендует вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма Вооружённых сил Российской Федерации.