В Минобороны РФ назвали "пропагандистским враньём" данные Киева о российских потерях
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков добавил, что не рекомендует вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма Вооружённых сил нашей страны.
Распространяемые Киевом данные о российских потерях военной техники и личного состава ВС РФ являются пропагандистским враньём. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
"Все распространяемые господином Подоляком (советником главы офиса президента Украины. — Прим. Лайфа) якобы реальные данные о потерях военной техники и личного состава российских вооружённых сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньём", — сказал он.
Конашенков добавил, что не рекомендует вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма Вооружённых сил Российской Федерации.
Ранее в Минобороны заявили о том, что ВС РФ уничтожили батарею украинских РСЗО в неработающем ТЦ в Киеве. Информация о нахождении там реактивных систем залпового огня подтвердила разведка по нескольким каналам. Также было вскрыто расположение склада с боеприпасами.
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