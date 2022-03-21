Юрист Грибаков рассказал, как Meta может разблокировать свои соцсети

Meta Platforms* может обжаловать решение суда о запрете соцсетей "Фейсбук"* и "Инстаграм"* в России или же привести свой контент в соответствие законодательству РФ. Об этом рассказал глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнёры" Александр Грибаков в беседе с РИА "Новости".

"Есть апелляционная инстанция — Московский городской суд. Они, Meta, судебный акт могут обжаловать там. Но в то же время они могут действовать иным образом: привести свой контент в соответствие российским законам и отрегулировать социальные сети так, чтобы не подпадать под действие законов России, запрещающих пропаганду экстремизма", — объяснил юрист.

По словам Грибакова, Генпрокуратура России в своих претензиях указывала в том числе и на то, что "Фейсбук" и "Инстаграм" не удаляют фейковую информацию об "Операции Z", которую РФ проводит на Украине. Данные требования соцсети выполнять не стали, что и послужило причиной для обращения в суд.

Ранее Лайф писал, что суд запретил Facebook и Instagram в России. Данное решение должно быть исполнено немедленно, указала судья Ольга Солопова.

Напомним, компания Meta, которой принадлежат соцсети, ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, в том числе и соцсетей "Инстаграм" и "Фейсбук". А вот против мессенджера WhatsApp такие требования попросили не принимать "ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации".