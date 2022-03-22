The Atlantic: Энергобезопасности США грозит крах без российской нефти

После запрета на импорт российской нефти энергетическая безопасность США может потерпеть крах. Так считает обозреватель американского издания The Atlantic Робинсон Мейер. Автор статьи указывает на рост стоимости бензина в стране, в то время как Саудовская Аравия игнорирует просьбы американского президента Джо Байдена о помощи — выпуске дополнительных объёмов нефти на рынок. Политика "чистой энергии" тоже провалилась, ведь законы, которые снизили бы зависимость от чёрного золота, так и не были приняты.

После начала Россией спецоперации на Украине стоимость нефти, в том числе в США, рекордно увеличилась, отмечается в публикации The Atlantic. Тот факт, что Соединённые Штаты являются крупным производителем нефти и газа, не обеспечивает стране энергетической независимости, поскольку цены на сырьё устанавливаются на мировых рынках. Автор также считает, что американские и западноевропейские компании не смогут приобретать медь, платину и другие полезные ископаемые, необходимые для перехода к "чистой энергии". Это произойдёт в том случае, если Москва ответит на новые антироссийские санкции.

Мейер прогнозирует в краткосрочной перспективе повышение стоимости технологий "чистой энергии", а в долгосрочной — разрешение РФ фирмам из КНР приобретать сырьё в России по низкой цене, что улучшит китайские макроэкономические показатели. А если США когда-нибудь придётся ввести санкции против Китая так же, как они ввели санкции в отношении России, Вашингтон окажется в западне, оторванный от мировых центров новых энергетических технологий. Таким образом, утверждает публицист, "разбазаривание" природных ресурсов Америки продолжится и в течение какого-то времени страна будет выживать, "пока это не кончится".