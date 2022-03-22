В России выдача потребительских кредитов снизилась в два раза

Российские банки столкнулись с сильным спадом в потребительском кредитовании. В этом секторе зафиксировано двукратное снижение, сообщают в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Как пишет РБК, точкой перелома для банков стало 26 февраля: выдачи снизились более чем на 60%. 1 марта рынок немного восстановился и снижение зафиксировано на отметке 50% по отношению к февралю.

Согласно статистике "Эквифакса", за весь февраль российские банки одобрили населению почти 2 млн потребительских ссуд на 487,9 млрд руб. С учётом падения выдачи вдвое за первые две недели марта участники рынка могли оформить физлицам около 500 тысяч потребкредитов.

"И заёмщики, и банки в условиях неопределённости и резкого роста ключевой ставки стараются не совершать резких движений и более склонны к занятию выжидательной позиции. По нашему мнению, в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкционного давления станет определяющим фактором для кредитного рынка, где можно ожидать существенного спада, сравнимого с карантинными апрелем — маем 2020 года", — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.