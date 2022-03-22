Немецкий эксперт Хегман: Применение "Кинжала" — предостережение РФ для НАТО
Североатлантический блок, пишет обозреватель, отдаёт себе отчёт в действенности гиперзвукового оружия, против которого у альянса нет никаких действенных систем отражения.
Немецкий обозреватель Герхард Хегман назвал ракету "Кинжал" предупреждением для НАТО. Он выразил мнение, что это гиперзвуковое оружие, впервые применённое Россией в ходе специальной военной операции на Украине, ставит Запад перед неразрешимой проблемой.
Североатлантический блок, и в особенности его европейские члены, отдаёт себе отчёт в действенности гиперзвукового оружия, против которого у него нет систем отражения, пишет Хегман в статье для немецкого издания Die Welt. В связи с этим военные эксперты рассматривают использование Россией "Кинжала" как предостережение президента России Владимира Путина в адрес НАТО.
Особое качество "Кинжала" в том, что он может лететь в десять раз быстрее звука. Времени на реакцию после его опознавания экстремально мало. Поэтому, резюмирует Хегман, ракета считается практически неуязвимой для западных противовоздушных систем.
Как писал Лайф, Минобороны РФ сообщило, что применение "Кинжала" на Украине подтвердило его эффективность. В частности, с помощью этих ракетных комплексов уничтожен украинский подземный арсенал в Ивано-Франковской области, а также склады горючего в Николаевской области.
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