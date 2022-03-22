НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 00:39

Немецкий эксперт Хегман: Применение "Кинжала" — предостережение РФ для НАТО

Североатлантический блок, пишет обозреватель, отдаёт себе отчёт в действенности гиперзвукового оружия, против которого у альянса нет никаких действенных систем отражения.

Немецкий обозреватель Герхард Хегман назвал ракету "Кинжал" предупреждением для НАТО. Он выразил мнение, что это гиперзвуковое оружие, впервые применённое Россией в ходе специальной военной операции на Украине, ставит Запад перед неразрешимой проблемой.

Североатлантический блок, и в особенности его европейские члены, отдаёт себе отчёт в действенности гиперзвукового оружия, против которого у него нет систем отражения, пишет Хегман в статье для немецкого издания Die Welt. В связи с этим военные эксперты рассматривают использование Россией "Кинжала" как предостережение президента России Владимира Путина в адрес НАТО.

Особое качество "Кинжала" в том, что он может лететь в десять раз быстрее звука. Времени на реакцию после его опознавания экстремально мало. Поэтому, резюмирует Хегман, ракета считается практически неуязвимой для западных противовоздушных систем.

Опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал"

Опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал"

Как писал Лайф, Минобороны РФ сообщило, что применение "Кинжала" на Украине подтвердило его эффективность. В частности, с помощью этих ракетных комплексов уничтожен украинский подземный арсенал в Ивано-Франковской области, а также склады горючего в Николаевской области.

Обложка ©

Wikipedia / "Кинжал"

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1