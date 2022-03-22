Две женщины погибли при нападении ученика на лицей в Швеции
Обеим погибшим было около 50 лет, они были сотрудницами образовательного учреждения. В нападении подозревают 18-летнего молодого человека.
Обстановка возле лицея в Швеции после нападения. Видео © Телекомпания "SVT"
Две женщины стали жертвами нападения на лицей в Швеции. Согласно сообщению местной полиции, в момент атаки там находилось около 50 человек.
Как сообщает шведская телекомпания SVT, погибшим было около 50 лет, они были сотрудницами лицея. В нападении подозревают 18-летнего ученика, которого уже задержали.
"С большой грустью мы можем констатировать, что два человека погибли в результате этого ужасного события, наши мысли обращены к их родственникам и друзьям", — сообщает в пресс-релизе начальник полицейского участка Мальмё Петра Стенкула.
Глава местной полиции сообщил, что правоохранители пытаются установить мотивы напавшего. Руководство лицея отказалось от каких-либо комментариев.
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