Две женщины погибли при нападении ученика на лицей в Швеции

Обеим погибшим было около 50 лет, они были сотрудницами образовательного учреждения. В нападении подозревают 18-летнего молодого человека.

Обстановка возле лицея в Швеции после нападения. Видео © Телекомпания "SVT"

Две женщины стали жертвами нападения на лицей в Швеции. Согласно сообщению местной полиции, в момент атаки там находилось около 50 человек.

Как сообщает шведская телекомпания SVT, погибшим было около 50 лет, они были сотрудницами лицея. В нападении подозревают 18-летнего ученика, которого уже задержали.

"С большой грустью мы можем констатировать, что два человека погибли в результате этого ужасного события, наши мысли обращены к их родственникам и друзьям", — сообщает в пресс-релизе начальник полицейского участка Мальмё Петра Стенкула.

Глава местной полиции сообщил, что правоохранители пытаются установить мотивы напавшего. Руководство лицея отказалось от каких-либо комментариев.