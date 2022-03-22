Компания Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым

Британская марка спортивных товаров Speedo расторгла спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию Евгением Рыловым. Причиной этому послужило его участие в патриотическом митинге-концерте в "Лужниках" в Москве. Мероприятие было приурочено ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.

Лайф напоминает, 18 марта несколько тысяч москвичей и гостей столицы собрались в "Лужниках" на масштабный концерт в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. В концертной программе приняли участие такие звёзды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Также в митинге-концерте также участвовали лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина и другие.