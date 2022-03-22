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21 марта, 23:18

Блинкен анонсировал визовые санкции против китайских чиновников

В КНР эти действия американских властей уже расценили как нарушение международных норм. Там заверили, что в Поднебесной соблюдены все права человека.

США планируют подвергнуть визовым ограничениям некоторых представителей Китая, которых американские власти считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств", говорится в заявлении Блинкена.

При этом имена чиновников пока не раскрываются. В Китае уже отреагировали на эти действия, назвав их нарушением международных норм. Как утверждает пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, КНР соблюдает все права человека.

"Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьёзно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китай решительно выступает против них", подчеркнул дипломат.

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ТАСС / ЕРА

Артем Порвин

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