Блинкен анонсировал визовые санкции против китайских чиновников

США планируют подвергнуть визовым ограничениям некоторых представителей Китая, которых американские власти считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств", — говорится в заявлении Блинкена.

При этом имена чиновников пока не раскрываются. В Китае уже отреагировали на эти действия, назвав их нарушением международных норм. Как утверждает пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, КНР соблюдает все права человека.

"Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьёзно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китай решительно выступает против них", — подчеркнул дипломат.