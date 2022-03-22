Блинкен анонсировал визовые санкции против китайских чиновников
В КНР эти действия американских властей уже расценили как нарушение международных норм. Там заверили, что в Поднебесной соблюдены все права человека.
США планируют подвергнуть визовым ограничениям некоторых представителей Китая, которых американские власти считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств", — говорится в заявлении Блинкена.
При этом имена чиновников пока не раскрываются. В Китае уже отреагировали на эти действия, назвав их нарушением международных норм. Как утверждает пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, КНР соблюдает все права человека.
"Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьёзно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китай решительно выступает против них", — подчеркнул дипломат.
Ранее Лайф писал, что США допускают введение санкций против Китая за поддержку спецоперации РФ на Украине. При этом представитель Белого дома не стала уточнять, о каких конкретно ограничениях идёт речь.
ТАСС / ЕРА