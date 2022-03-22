Зеленский заявил о готовности обсуждения темы Крыма и Донбасса

Готовность к обсуждению с президентом России Владимиром Путиным темы Крыма и Донбасса выразил украинский лидер Владимир Зеленский. Он уточнил, что это, по его мнению, может произойти только по окончании конфликта и решится, скорее всего, не в первую встречу.

"Это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс — для всех. И чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны. Потому что всё очень горячо. И потому завершится этот блок — и после этого давайте говорить", — ответил Зеленский в интервью телеканалу "Суспильнi" на вопрос о поиске компромисса с РФ.

Поднимать темы Крыма и Донбасса Зеленский готов в первую же встречу с Путиным. Но он выразил сомнение в том, что решение придёт быстро, ссылаясь на то, что оно касается изменений украинского законодательства, а значит, зависит не только от президента, но и от "всего народа", а потому потребует определённого времени.

"Потому что если быть полностью откровенным, в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом. Этот достаточно долгий процесс будет разрешаться и советом, и народом Украины", — заявил Зеленский.