Зеленский высказался за референдум по итогам переговоров с Россией

Украинский лидер считает нормальным компромиссом ситуацию, когда страна согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии от отдельных стран – членов альянса.

Возможные договорённости с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. Об этом заявил президент этой страны Владимир Зеленский.

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придём в референдум", — сказал Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, отрывки из которого опубликованы на сайте украинского Общественного телевидения.

Зеленский добавил, что определить вопросы, которые могут быть вынесены на референдум, предстоит переговорщикам. Он заверил, что если украинский народ проголосует за них, то у властей не будет выбора, кроме как подчиниться народной воле.

Зеленский считает "нормальным компромиссом" ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран – членов Североатлантического альянса гарантии безопасности. Однако о каких именно странах он говорит — не уточняется.