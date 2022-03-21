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21 марта, 19:01

МО РФ: Киев отказался от предложений по выходу националистов без оружия из Мариуполя

Кроме того, стало известно, что власти Украины дали боевикам указание покидать город под видом мирных жителей, в том числе по гуманитарным коридорам.

Киев отказался от предложений России по выходу националистов без оружия из Мариуполя. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По заявлению официального представителя Киева, в ответ на предложения Российской Федерации, продиктованные принципами человечности, в 2:00 мск 21 марта получен ничем не обоснованный отказ от спасения людей, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может", — сказал он.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что боевикам в Мариуполе было дано указание покидать город под видом мирных жителей. Так, 20 марта националисты батальона "Азов" убили родителей двоих детей и на принадлежавшей семье машине пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье.

По словам генерал-полковника, националисты были выявлены и оперативно задержаны Вооружёнными силами Российской Федерации. Дети спасены, на данный момент им оказывается необходимая помощь.

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Ранее в оборонном ведомстве заявили, что ВСУ насильно забирают в армию мужчин и используют их как "пушечное мясо". Это дело рук СБУ, формирований неонацистов и других "специальных украинских структур", которые по факту терроризируют собственных граждан, пытающихся покинуть территорию страны, добавили в Минобороны.

Обложка ©

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Никита Осипов

Комментарий

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James Jamesвчера в 21:27

Russia needs to destroy the city and kill the Nazis. There will be no victory if they allow them to escape. Their utter destruction will show the world the Russians are a lethal force, not to be taken lightly.

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