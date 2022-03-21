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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 19:01
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МО РФ: Киев отказался от предложений по выходу националистов без оружия из Мариуполя

Кроме того, стало известно, что власти Украины дали боевикам указание покидать город под видом мирных жителей, в том числе по гуманитарным коридорам.

Киев отказался от предложений России по выходу националистов без оружия из Мариуполя. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По заявлению официального представителя Киева, в ответ на предложения Российской Федерации, продиктованные принципами человечности, в 2:00 мск 21 марта получен ничем не обоснованный отказ от спасения людей, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может", — сказал он.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что боевикам в Мариуполе было дано указание покидать город под видом мирных жителей. Так, 20 марта националисты батальона "Азов" убили родителей двоих детей и на принадлежавшей семье машине пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье.

По словам генерал-полковника, националисты были выявлены и оперативно задержаны Вооружёнными силами Российской Федерации. Дети спасены, на данный момент им оказывается необходимая помощь.

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Ранее в оборонном ведомстве заявили, что ВСУ насильно забирают в армию мужчин и используют их как "пушечное мясо". Это дело рук СБУ, формирований неонацистов и других "специальных украинских структур", которые по факту терроризируют собственных граждан, пытающихся покинуть территорию страны, добавили в Минобороны.

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Никита Осипов
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