МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО, скрытых в неработающем ТЦ в Киеве

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, на видео представлены доказательства использования киевским режимом гражданских объектов в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.

МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО, спрятанных в неработающем ТЦ в Киеве. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Минобороны России показало видео уничтожения украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и базу хранения боеприпасов в неработающем торговом центре в Киеве. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.

По данным российской разведки, на окраине столицы Незалежной украинские националисты несколько дней прикрывались жилыми домами и обстреливали российских военных из РСЗО. При этом стоящий рядом закрытый ТЦ использовался ими в качестве базы для хранения боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.

"На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, что в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет", — говорится в сообщении к ролику.