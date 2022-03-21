МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО, скрытых в неработающем ТЦ в Киеве
По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, на видео представлены доказательства использования киевским режимом гражданских объектов в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.
МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО, спрятанных в неработающем ТЦ в Киеве. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Минобороны России показало видео уничтожения украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и базу хранения боеприпасов в неработающем торговом центре в Киеве. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.
По данным российской разведки, на окраине столицы Незалежной украинские националисты несколько дней прикрывались жилыми домами и обстреливали российских военных из РСЗО. При этом стоящий рядом закрытый ТЦ использовался ими в качестве базы для хранения боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.
"На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, что в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет", — говорится в сообщении к ролику.
После этого на кадрах видно, что РСЗО была молниеносно уничтожена российским высокоточным оружием большой дальности. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, на видео представлены доказательства преступного использования киевским режимом гражданских объектов в качестве огневых позиций артиллерии и РСЗО.
Ранее Лайф рассказывал: 19 марта стало известно, что Вооружённые силы России авиационным комплексом "Кинжал" нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по подземному складу боеприпасов украинских националистов в Ивано-Франковской области.
Telegram / Минобороны РФ