Bloomberg: Великобритания планирует взять на себя управление "дочкой" "Газпрома"

Великобритания планирует временно взять на себя управление подразделением "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail. Об этом заявило агентство Bloomberg.

"Правительство Великобритании готовится вмешаться и временно возглавить британское подразделение "Газпрома" по розничным поставкам, поскольку оно подвергается растущему давлению со стороны компаний, которые отказываются от российского бизнеса из-за войны на Украине", — говорится в сообщении.

По словам человека, "знакомого с этим вопросом", подразделение может попасть в "специальный административный режим Великобритании". Произойдёт это в том случае, если оно не сможет обеспечить непрерывность поставок. Сообщается также, что дочерняя компания управляется из офисов в Лондоне и Манчестере и снабжает предприятия и государственные учреждения.