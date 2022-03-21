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21 марта, 16:00

Bloomberg: Великобритания планирует взять на себя управление "дочкой" "Газпрома"

По словам источника, знакомого с этим вопросом, произойдёт это в том случае, если дочерняя компания не сможет обеспечить непрерывность поставок.

Великобритания планирует временно взять на себя управление подразделением "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail. Об этом заявило агентство Bloomberg.

"Правительство Великобритании готовится вмешаться и временно возглавить британское подразделение "Газпрома" по розничным поставкам, поскольку оно подвергается растущему давлению со стороны компаний, которые отказываются от российского бизнеса из-за войны на Украине", — говорится в сообщении.

По словам человека, "знакомого с этим вопросом", подразделение может попасть в "специальный административный режим Великобритании". Произойдёт это в том случае, если оно не сможет обеспечить непрерывность поставок. Сообщается также, что дочерняя компания управляется из офисов в Лондоне и Манчестере и снабжает предприятия и государственные учреждения.

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Ранее Лайф писал, что Болгария отказалась вести переговоры с "Газпромом". София рассчитывает получать голубое топливо от альтернативных поставщиков, в том числе из Катара и Алжира.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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