Премьер Болгарии Петков назвал нереалистичной перспективу вывода войск НАТО из страны

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна способна самостоятельно решать вопросы об организации обороны и политики в рамках НАТО. Таким образом он прокомментировал предложение Москвы вывести войска Североатлантического альянса из Болгарии и Румынии.

"Я не думаю, что в НАТО может быть два типа стран: страны с войсками и страны без войск. Это провокации из Москвы. Такая перспектива совершенно нереалистична", — сказал Петков в интервью греческой газете "Катимерини".

Политик отметил, что лично категорически против инициативы Москвы. По его словам, Болгария является независимым государством, которое самостоятельно делает выбор и не нуждается в чьих-то указаниях.