НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 15:48

Премьер Болгарии Петков назвал нереалистичной перспективу вывода войск НАТО из страны

Политик отметил, что данное требование является "провокацией из Москвы". Он также подчеркнул, что лично против такой инициативы.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна способна самостоятельно решать вопросы об организации обороны и политики в рамках НАТО. Таким образом он прокомментировал предложение Москвы вывести войска Североатлантического альянса из Болгарии и Румынии.

"Я не думаю, что в НАТО может быть два типа стран: страны с войсками и страны без войск. Это провокации из Москвы. Такая перспектива совершенно нереалистична", — сказал Петков в интервью греческой газете "Катимерини".

Президент Ирана предрёк распад НАТО

Президент Ирана предрёк распад НАТО

Политик отметил, что лично категорически против инициативы Москвы. По его словам, Болгария является независимым государством, которое самостоятельно делает выбор и не нуждается в чьих-то указаниях.

Ранее Лайф сообщал, что Россия в качестве гарантий безопасности потребовала вывести натовских военных из Болгарии и Румынии. В МИД РФ пояснили, что эти государства не являлись членами альянса по состоянию на 1997 год.

Обложка ©

Getty Images / Georgi Paleykov / NurPhoto

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1