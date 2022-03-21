Премьер Болгарии Петков назвал нереалистичной перспективу вывода войск НАТО из страны
Политик отметил, что данное требование является "провокацией из Москвы". Он также подчеркнул, что лично против такой инициативы.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна способна самостоятельно решать вопросы об организации обороны и политики в рамках НАТО. Таким образом он прокомментировал предложение Москвы вывести войска Североатлантического альянса из Болгарии и Румынии.
"Я не думаю, что в НАТО может быть два типа стран: страны с войсками и страны без войск. Это провокации из Москвы. Такая перспектива совершенно нереалистична", — сказал Петков в интервью греческой газете "Катимерини".
Политик отметил, что лично категорически против инициативы Москвы. По его словам, Болгария является независимым государством, которое самостоятельно делает выбор и не нуждается в чьих-то указаниях.
Ранее Лайф сообщал, что Россия в качестве гарантий безопасности потребовала вывести натовских военных из Болгарии и Румынии. В МИД РФ пояснили, что эти государства не являлись членами альянса по состоянию на 1997 год.
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