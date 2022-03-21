Советник главы офиса Зеленского Арестович осудил призывы к насилию над россиянами
Он отметил, что подобные намерения "крайне сильно" бьют по имиджу "европейской армии европейской страны", и назвал их неприемлемыми.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал избегать призывов к насилию в отношении граждан России. Об этом он заявил в своём видеообращении в соцсетях.
"Мы не должны выходить за пределы Женевской конвенции, которая разрешает уничтожать противника на поле боя, но не разрешает издеваться над военнопленными, а тем белее делать призывы в пользу мести мирным жителям, детям, пленным. Призывы мстить детям или гражданам РФ неприемлемы", — сказал Арестович.
Он отметил, что подобные заявления "крайне сильно" бьют по имиджу "европейской армии европейской страны".
Ранее Лайф писал о том, что член СПЧ Брод рассказал о притеснениях несогласных с политикой Киева украинцев. Кроме преследования оппозиции СБУ проводит массовые аресты граждан, которые хотят эвакуироваться в РФ, отметил эксперт. По его словам, после этого задержанные перестают выходить на связь с родными.