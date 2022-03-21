Политолог Чадаев считает санкции исторической возможностью побороть коррупцию в РФ

Нынешняя жёсткая санкционная политика Запада имеет не только отрицательные, но и положительные последствия. Таким мнением поделился с РИА ФАН политолог Алексей Чадаев.

Он уверен, что у России сейчас есть историческая возможность создать менее коррумпированную государственную систему, в рамках которой можно будет построить более плоскую шкалу распределения доходов.

"Внутри страны не будет ни офшоров, ни анонимных швейцарских счетов, ни курсирующих по Атлантике и Средиземноморью мегаяхт", — рассуждает Чадаев.

Политолог также считает, что "демонстративное потребление с показной роскошью и премиальными западными брендами" довольно скоро "станет попросту неприличным, даже безотносительно к вопросам "откуда дровишки", поэтому сегодняшним шансом обязательно надо воспользоваться.