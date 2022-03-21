Политолог Чадаев считает санкции исторической возможностью побороть коррупцию в РФ
Эксперт уверен, что сейчас наступил тот самый момент, когда Россия способна создать новую государственную систему, и этим шансом обязательно надо воспользоваться.
Нынешняя жёсткая санкционная политика Запада имеет не только отрицательные, но и положительные последствия. Таким мнением поделился с РИА ФАН политолог Алексей Чадаев.
Он уверен, что у России сейчас есть историческая возможность создать менее коррумпированную государственную систему, в рамках которой можно будет построить более плоскую шкалу распределения доходов.
"Внутри страны не будет ни офшоров, ни анонимных швейцарских счетов, ни курсирующих по Атлантике и Средиземноморью мегаяхт", — рассуждает Чадаев.
Политолог также считает, что "демонстративное потребление с показной роскошью и премиальными западными брендами" довольно скоро "станет попросту неприличным, даже безотносительно к вопросам "откуда дровишки", поэтому сегодняшним шансом обязательно надо воспользоваться.
Ранее председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев предрёк появление из-за санкций бизнесменов, которые станут "авторами новой России". Он уверен, что на фоне пессимизма одних обязательно найдутся пассионарии, способные развивать новые проекты, создавать предприятия и искать возможности в условиях тотального давления из-за рубежа.
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ТАСС / Афонина Елена