Авиаэксперты Краснопёров и Кошелев назвали возможные причины крушения Boeing 737 в Китае

Лётчик-инструктор первого класса Андрей Краснопёров рассказал о возможных причинах крушения пассажирского самолёта в Китае. Видео © LIFE

Отказ пилотажных приборов мог стать причиной катастрофы пассажирского самолёта Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщил российский лётчик-инструктор первого класса Андрей Краснопёров. При этом он подчеркнул, что делать какие-либо выводы сейчас ещё рано, так как для этого необходимо расшифровать чёрные ящики.

"У Boeing-737 бывают случаи, что из-за перестановки стабилизатора лётчик не успевает отреагировать и самолёт уходит на пикирование. <...> В данной ситуации трудно сказать, что случилось. Видно, что облачность. Но, возможно, отказ пилотажных приборов в облаках, что привело к тому, что самолёт с такой скоростью и под таким углом ушёл в землю", — рассказал Лайфу Краснопёров, комментируя кадры, предположительно, пикирования самолёта.

Член правления Ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов России Леонид Кошелев, в свою очередь, отметил, что причиной катастрофы мог стать отказ рулевого управления или какие-то неполадки в хвостовом управлении самолёта. При этом он подчеркнул, что Boeing-737 является одним из самых надёжных пассажирских лайнеров в мире. Также собеседник не исключает, что к трагедии могли привести ошибки при обслуживании самолёта.

"Очевидно, что самолёт не дезинтегрировался в воздухе, то есть это не был взрыв или что-то такое. <...> В общем, это мог быть какой-то отказ, который привёл к неуправляемости воздушного судна. Сейчас заранее сказать [причину] невозможно", — поделился эксперт.