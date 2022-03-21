Эксперт Юшков назвал катастрофическими последствия возможного отказа ЕС от нефти РФ

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков считает, что в своём стремлении к ужесточению антироссийских санкций и отказу от российской нефти Европа рискует больше, чем Соединённые Штаты.

Так аналитик в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ранее выступил с призывом к президенту США Джо Байдену надавить на "слишком медленных" лидеров ЕС.

Юшков напомнил, что после решения американцев отказаться от российской нефти произошёл обмен рынками сбыта, а в случае с Европой риски того, что будут прерывания в рамках переходного периода, значительно больше.

"Если эти прерывания будут, значит, возникнет дефицит топлива, высокие цены на европейском топливном рынке. Это будет шок для мировой экономики", — резюмировал специалист.