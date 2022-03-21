Эксперт Юшков назвал катастрофическими последствия возможного отказа ЕС от нефти РФ
Специалист напомнил про опыт США, и отметил, что подобное решение приведёт страны Евросоюза к дефициту топлива и высоким ценам на европейском топливном рынке.
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков считает, что в своём стремлении к ужесточению антироссийских санкций и отказу от российской нефти Европа рискует больше, чем Соединённые Штаты.
Так аналитик в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ранее выступил с призывом к президенту США Джо Байдену надавить на "слишком медленных" лидеров ЕС.
Юшков напомнил, что после решения американцев отказаться от российской нефти произошёл обмен рынками сбыта, а в случае с Европой риски того, что будут прерывания в рамках переходного периода, значительно больше.
"Если эти прерывания будут, значит, возникнет дефицит топлива, высокие цены на европейском топливном рынке. Это будет шок для мировой экономики", — резюмировал специалист.
Ранее Лайф сообщал, что мировые цены на нефть ускорили рост до 5%. По состоянию на 16:50 мск стоимость майских фьючерсов на чёрное золото марки Brent достигла 113,7 доллара за баррель, а на WTI превысила 108 долларов.
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