Депутат Горелкин назвал условие для отмены запрета Facebook и Instagram в России
Парламентарий отметил, что соответствующие заявления компании должны быть официальными и верифицированы российским регулятором. Кроме того, Meta должна "вернуться к соблюдению принципа нейтральности".
Решение суда о запрете деятельности в России американской компании Meta*, в том числе принадлежащих ей соцсетей "Фейсбук"* и "Инстаграм"*, может быть отменено, если корпорация признает нарушения и исправит их. Об этом сообщил замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
"[Решение] можно отменить, если корпорация официально признает нарушения, исправит их. Это должны быть не какие-то комментарии непонятно кого, а это должны быть официальные заявления, верифицированные нашим регулятором", — цитирует ТАСС парламентария.
Горелкин подчеркнул, что в этом случае Meta должна разблокировать аккаунты российских СМИ и общественных деятелей, а также "вернуться к соблюдению принципа нейтральности".
Напомним, компания Meta, которой принадлежат соцсети, ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, в том числе и соцсетей "Инстаграм" и "Фейсбук". При этом на ещё одну структуру Meta — мессенджер WhatsApp — запрет не распространяется.
* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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