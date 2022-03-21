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21 марта, 15:31

Депутат Горелкин назвал условие для отмены запрета Facebook и Instagram в России

Парламентарий отметил, что соответствующие заявления компании должны быть официальными и верифицированы российским регулятором. Кроме того, Meta должна "вернуться к соблюдению принципа нейтральности".

Решение суда о запрете деятельности в России американской компании Meta*, в том числе принадлежащих ей соцсетей "Фейсбук"* и "Инстаграм"*, может быть отменено, если корпорация признает нарушения и исправит их. Об этом сообщил замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"[Решение] можно отменить, если корпорация официально признает нарушения, исправит их. Это должны быть не какие-то комментарии непонятно кого, а это должны быть официальные заявления, верифицированные нашим регулятором", — цитирует ТАСС парламентария.

Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram

Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram

Горелкин подчеркнул, что в этом случае Meta должна разблокировать аккаунты российских СМИ и общественных деятелей, а также "вернуться к соблюдению принципа нейтральности".

Напомним, компания Meta, которой принадлежат соцсети, ранее разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны, в том числе и соцсетей "Инстаграм" и "Фейсбук". При этом на ещё одну структуру Meta — мессенджер WhatsApp — запрет не распространяется.

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Pexels

Наталья Исакова

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