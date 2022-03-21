Депутат Горелкин назвал условие для отмены запрета Facebook и Instagram в России

Решение суда о запрете деятельности в России американской компании Meta*, в том числе принадлежащих ей соцсетей "Фейсбук"* и "Инстаграм"*, может быть отменено, если корпорация признает нарушения и исправит их. Об этом сообщил замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"[Решение] можно отменить, если корпорация официально признает нарушения, исправит их. Это должны быть не какие-то комментарии непонятно кого, а это должны быть официальные заявления, верифицированные нашим регулятором", — цитирует ТАСС парламентария.

Горелкин подчеркнул, что в этом случае Meta должна разблокировать аккаунты российских СМИ и общественных деятелей, а также "вернуться к соблюдению принципа нейтральности".