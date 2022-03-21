МО РФ: ВСУ насильно забирают в армию мужчин и используют их как "пушечное мясо"

Это дело рук СБУ, формирований неонацистов и других "специальных украинских структур", которые по факту терроризируют собственных граждан, пытающихся покинуть территорию страны, добавили в ведомстве.

Различные украинские военные формирования насильно забирают мужчин в армию в качестве "резервистов" и используют их как "пушечное мясо". Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых резервистов. А на самом деле используют как "пушечное мясо", — сказал он.

По словам Конашенкова, это дело рук СБУ, формирований неонацистов и других так называемых специальных украинских структур, которые по факту терроризируют собственных граждан, пытающихся покинуть территорию Украины.

"Именно эти представители киевского режима создают ажиотаж на границе. Детей и женщин они ещё с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех", — заключил представитель Минобороны.