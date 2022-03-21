"Смотреть всё равно буду": Тарасова заявила, что без россиян ЧМ по фигурному катанию сильно потеряет в зрелищности
Первенство пройдёт во французском Монпелье с 23 по 27 марта.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что без российских фигуристов чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я все равно буду. Мне интересно", — сказала Тарасова.
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Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 23 по 27 марта.
ТАСС / Сергей Савостьянов