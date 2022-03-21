"Смотреть всё равно буду": Тарасова заявила, что без россиян ЧМ по фигурному катанию сильно потеряет в зрелищности

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что без российских фигуристов чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я все равно буду. Мне интересно", — сказала Тарасова.