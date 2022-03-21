Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с крушением самолёта на юге Китая

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением пассажирского Boeing 737 на юге Китая. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу", — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких.