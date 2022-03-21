Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с крушением самолёта на юге Китая
Российский лидер отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких. На борту самолёта находилось 132 человека.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением пассажирского Boeing 737 на юге Китая. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу", — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких.
Напомним, информация о крушении самолёта поступила утром 21 марта. Изначально сообщалось, что на борту находилось 133 человека, число погибших устанавливается. Позже стало известно, что в самолёте было 123 пассажира и девять членов экипажа. В Сети появились первые кадры после падения воздушного судна, а в Консульстве РФ в Китае Лайфу сообщили, что информации о россиянах на борту нет.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ