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21 марта, 15:46
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Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с крушением самолёта на юге Китая

Российский лидер отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких. На борту самолёта находилось 132 человека.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением пассажирского Boeing 737 на юге Китая. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу", — говорится в сообщении.

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Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких.

Напомним, информация о крушении самолёта поступила утром 21 марта. Изначально сообщалось, что на борту находилось 133 человека, число погибших устанавливается. Позже стало известно, что в самолёте было 123 пассажира и девять членов экипажа. В Сети появились первые кадры после падения воздушного судна, а в Консульстве РФ в Китае Лайфу сообщили, что информации о россиянах на борту нет.

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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Варвара Романова

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