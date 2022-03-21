МИД: Россия прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы
Такие меры Москва принимает с учётом "недружественного характера введённых Токио односторонних санкций".
В качестве ответа на санкции Токио Россия прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Кроме того, принято решение о прекращении "максимально облегчённых посещений" японцами мест своего прежнего проживания на Курилах.
Напомним, в рамках межправительственного соглашения 1991 года осуществляются безвизовые обмены между жителями Курил и Японии, документом от 1999 года введено свободное посещение бывших мест проживания на Курилах гражданами Японии.
Кроме того, в качестве ответа на санкции Россия отказывается продолжать переговоры с Японией по мирному договору и выходит из диалога с Токио о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
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