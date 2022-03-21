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21 марта, 15:45

МИД: Россия прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы

Такие меры Москва принимает с учётом "недружественного характера введённых Токио односторонних санкций".

В качестве ответа на санкции Токио Россия прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Кроме того, принято решение о прекращении "максимально облегчённых посещений" японцами мест своего прежнего проживания на Курилах.

Напомним, в рамках межправительственного соглашения 1991 года осуществляются безвизовые обмены между жителями Курил и Японии, документом от 1999 года введено свободное посещение бывших мест проживания на Курилах гражданами Японии.

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Кроме того, в качестве ответа на санкции Россия отказывается продолжать переговоры с Японией по мирному договору и выходит из диалога с Токио о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

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Александра Вишнякова

Комментарий

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Nikolai -сегодня в 02:48

По моему сплошной обман : посещение Курильских островов теми , кто там когда - то проживал - ДА ОНИ ДАВНО УЖЕ ПОУМИРАЛИ !!! Думаю под эту дудку японцы проталкивают тех кто хоть когда -то уже посещал Курилы , а так же родственников / всех дальностей / тех кто раньше проживал - типа право на наследство ! Думаю России надо меньше заигрывать с Японией , сами даём им надежду , - вот СУРОВЫЙ протест прилетел , дальше - агрессия и поросячий визк от нашей суровой ответки.

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